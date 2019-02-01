В ''ДНР'' заявили о захвате украинских воинов: что случилось

В "ДНР" заявили о захвате троих диверсантов из Украины, которые якобы готовили теракты на стратегических объектах.

О задержанных сообщает пресс-служба "Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики".

"Правоохранители "ДНР" задержали на территории республики трёх агентов Службы безопасности Украины, которые подозреваются в совершении серии террористических актов и диверсий на территории республики", – сказано в сообщении.

"МВД ДНР"

Более того, указывается что у мужчин якобы было изъято 40 килограммов взрывчатки и элементы самодельных взрывных устройств.

В "ДНР" также заверили, что диверсанты минировали ЖД перегон под Амвросиевкой и ЛЭП около Старобешевской ТЭС, но закладки были обнаружены и обезврежены. Мужчины также якобы причастны к обстрелу территории Макеевской нефтебазы из ручного гранатомета.

"Задержанные — Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев. Первый проходил курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов на полигоне в Николаевской области. Двое других помогали в "подготовке и осуществлении диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения республики", – заявили в "МВД ДНР".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В сети появились пропагандистские видео, на которых мужчины подробно рассказывают о спецподготовке террористов в Николаевской области и указания от кураторов в СБУ. При этом, некоторые росСМИ распространили информацию, что "курсы диверсантов" якобы проходили под Киевом.

Сообщается, что по факту задержания были открыты уголовные дела. Мужчинам грозит высшая мера наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что росСМИ начали подготовку очередного цикла фейковых сюжетов антиукраинской направленности на территории оккупированного Донбасса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся