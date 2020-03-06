В "ДНР" выдали фейк о том, что на подконтрольной Украине части Донбасса медики из Германии якобы проводят эксперимент и собирают "образцы клещей, свиных сывороток и делают проб почв".

С таким заявлением в эфире пропагандистских медиа выступил так называемый заместитель начальника управления "народной милиции" незаконной республики Эдуард Басурин (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим: он читал текст с помощью суфлера и часто запинался, а некоторые слова произносил по слогам.

В "ДНР" рассказали о провокации немецких вирусологов Коллаж

Исследуют немцы, с его слов, возбудителей "конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, энцефалита, сыпного тифа, а также хантавируса".

"По данным нашего источника, столь масштабная деятельность медиков вызвана возможными вспышками особо опасных зоонозных заболеваний, угрожающих санитарной, эпизоотической и эпидемиологической обстановке в Донецкой и Луганской областях, вызванных продолжающимися боевыми действиями", – считает Басурин.

Вирусологи, по его словам, задумали заразить животноводческие фермы в Украине, чтобы увеличить импорт мяса из Европы.

Как писал OBOZREVATEL, жительницу Черновцов, которая участвовала в "бунте" возле дома инфицированного коронавирусом мужчины, привлекли к ответственности за распространение ложных слухов о COVID-19.

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