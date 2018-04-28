В "ДНР" заявили о новом сокрушительном ударе по населению: есть жертвы

Террористы "ДНР" заявили, что силы АТО в Докучаевске убили двух мирных жителей, а еще одного ранили.

Об этом пишет один из ресурсов оккупантов, ссылаясь на руководителя "представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.

"В 9:35 обстрелу со стороны ВСУ из танков и минометов подвергся Докучаевск. Огонь велся с направления Новотроицкого, была выпущена 41 мина калибром 120 мм, а также произведено два выстрела из танка. По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин", — утверждает он.

Как сообщал "Обозреватель", 26 апреля террористы "ДНР" заявили, что силы АТО в Докучаевске убили двух мирных жителей.