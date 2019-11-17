"Обстановка накаляется!" В "ДНР" выдали дикий фейк о Нацгвардии

В "Донецкой народной республике" запаниковали из-за прибытия к линии соприкосновения на Донбассе "радикально настроенных подразделений украинских силовиков".
Фейк об этом распространила "народная милиция ДНР". Заявляется, что военные якобы совершают преступления в отношении гражданского населения.
"На Мариупольском направлении отмечено прибытие 23-й отдельной бригады Нацгвардии Украины", – сказал представитель террористов.
Для развертывания своего штаба командование бригады якобы выбрало здание единственного в районе детского сада.
"Кроме того, после прибытия нацгвардейцев участились случаи обнаружения местными жителями растяжек и других взрывных устройств в прилегающих к жилому сектору районах. Несмотря на возмущение граждан и жалобы вышестоящему командованию, обстановка в районе продолжает накаляться", – утверждает представитель "милиции".
Иллюстрация. Террорист "ДНР"
freeradio.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" отличились скандальным заявлением. Так называемый замминистра информации "республики" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.
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