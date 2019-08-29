Убрали свои: в "ДНР" выдали новую версию убийства Захарченко

К ликвидации бывшего главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко может быть причастна его собственная охрана.

К такому выводу пришли в расследовании Telegram-канала Baza. Согласно обнародованным данным, в день убийства, 31 августа 2018 года, Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений – он просто просил "поезжать за ним".

В кафе "Сепар", где произошел взрыв, он не был до этого в течение двух месяцев – его приезд был "чистой случайностью", отмечают расследователи. Более того, за несколько дней до взрыва заведение проверяли на наличие СВУ в связи с возможным приездом Иосифа Кобзона – проверку проводила та же смена, которая была с главарем "ДНР" во время взрыва.

По мнению опрошенных журналистами силовиков из "МГБ ДНР" и сотрудников "Республиканской государственной службы охраны", взрывное устройство, заложенное в электропроводке светильников кафе, сработало по сигналу с кнопки. Причем убийца должен был видеть Захарченко своими глазами. Источники отметили, что бомба с активацией через телефон или через видеокамеру в тех условиях просто не позволила бы осуществить взрыв с такой точностью – например, из-за перебоев со связью или опоздания сигнала с камер.

Александр Захарченко baza.io

Также отмечается, что организаторы должны были владеть схемой кафе, информацией об особенностях его отделки, системе безопасности – сигнализации, камерах наружного и внутреннего наблюдения, охране. Кроме того, для установки взрывного устройства в потолке им бы потребовалось как минимум 40 минут, а сделать это в "неофициальной резиденции Захарченко" так, чтобы никто не заметил, крайне сложно.

"Способ установки говорит о неограниченном времени и свободном доступе, что, в свою очередь, наталкивает на определенные мысли", – сказал террорист, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Информаторы помимо всего вспомнили, что в течение месяца после убийства следствие не могло получить один из серверов с записями камер видеонаблюдения в кафе – он находился у РГСО. Также стало известно, что после теракта личную охрану Захарченко опрашивали, но не проверяли на полиграфе в течение пяти месяцев (данных с февраля 2019 года нет).

Более того, журналистам удалось узнать, что во время теракта был отключен блокиратор сигналов сотовой связи, а один из охранников главаря "ДНР" вел себя странно: на записи с камер видно, как он что-то достает из-за спины, а затем сжимает это в руке.

Кроме того, на записи с другого ракурса видно, как сразу после взрыва он отбегает от места происшествия, хотя его коллеги, наоборот, бегут внутрь. На какое-то время он пропадает из поля зрения, потом возвращается.

По мнению Ходаковского, охрану Захарченко нельзя было назвать профессиональной. "Это был своего рода ближний круг вчерашних сотоварищей. При этом в их среде нередко возникали разногласия из-за близости к "телу". Поэтому ожидать от них квалифицированных действий не приходилось", – рассказал боевик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!