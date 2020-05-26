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26 мая • обновлено в 08:11
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В "ДНР" признали бессилие перед COVID-19: нет элементарной защиты и лекарств

3.3т
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Террористы "ДНР" признали, что им не хватает средств защиты для врачей в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко, передают "Новости Донбасса".

Она рассказала, что в больницах нет достаточного количества защитных комбинезонов и одноразовых халатов. Также есть недостаток перевязочных материал, шприцов для оказания помощи больным с COVID-19.

COVID-19 в "ДНР"

COVID-19 в "ДНР"

Долгошапко пояснила, что нехватка медицинских изделий обусловлена запретом к вывозу из России постановлением правительства РФ от 22 марта. Террористы заказали один из препаратов для лечения коронавируса как гуманитарную помощь у Минздрава РФ.

Также "чиновница" добавила, что в "республике" практически остановили проведение плановых хирургических операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" распространили очередной бредовый фейк об Украине, на этот раз заявив, что COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях страны.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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