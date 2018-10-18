В ''ДНР'' представили нового главаря

Исполняющий обязанности главаря террористов "ДНР" Денис Пушилин назначил Александра Ананченко и.о. "премьер-министра республики".

Пушилин в четверг, 18 октября, подписал соответствующий "указ" №38, который размещен на официальном сайте "ДНР".

"Поручить исполнение обязанностей председателя Совета министров ДНР исполняющему обязанности заместителя председателя Совмина Александру Ананченко", – сказано в сообщении.

Также Пушилин "указом" №39 назначил исполняющим обязанности заместителя "председателя Совета министров ДНР" бывшего мэра Донецка Игоря Мартынова.

Отметим, должности премьера в "ДНР" ранее не было. Ее создание инициировал Пушилин, заявив о необходимости разделить функции "руководителя республики" и "председателя правительства".

"Я склоняюсь к тому, что нам нужен премьер-министр. Поэтому мы с коллегами этот вопрос обсуждаем, и я думаю, что в обозримом будущем это целесообразно и оптимально", — сообщал Пушилин.

Еще 7 сентября Пушилин назначил Ананченко "вице-премьером", он возглавил блок анализа и стратегического развития. Известно, что ранее Ананченко занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис", принадлежащего беглому олигарху Сергею Курченко

Денис Пушилин

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин сменил убитого Захарченко и может занять "должность" главаря "ДНР" на постоянной основе на "выборах", которые оккупанты собираются провести в ноябре. Именно его кандидатура активно поддерживается Россией.