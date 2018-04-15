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В "ДНР" готовят зачистку мирного населения

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Террористы на оккупированных территориях Донецкой области намерены провести "зачистки" среди местного населения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, передает "Обозреватель".

По данным разведки, "зачистки" будет проводить так называемое "министерство госбезопасности и внутренних дел". Оккупанты объясняют свои намерения необходимостью "предупредительных антитеррористических мероприятий" в Старобешевском и Тельмановском районах.

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В частности, будет ограничен въезд и выезд местных жителей, также будут проводиться обыски и опросы для выявления сторонников Украины.

Кроме того, террористы "ЛДНР" применяют оружие против мирных граждан якобы для

"отражения нападений диверсантов".

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подготовке "силовой зачистки" Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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