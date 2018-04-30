Потерял управление: в Днепре произошло страшное ДТП с погибшими

В Днепре произошла жуткая авария, в которой погибли две женщины-пассажирки.

В ночь на 30 апреля на ул. Набережная Заводская, водитель автомобиля Alfa Romeo на полной скорости съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла.

В результате одна пассажирка, в возрасте 39-лет скончалась на месте происшествия, другая, в возрасте 40-лет, от полученных травм погибла в карете скорой помощи. Водитель авто получил травмы и был госпитализирован. Предварительно во время движения он потерял управление.

Ориентировочная схема ДТП

ДТП в Днепре

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре – лишь одна из многих трагедий, которые ежедневно происходят на дорогах Украины. Ниже мы расскажем о смертельных авариях, которые произошли в стране в течение прошлой недели, с 23 по 29 апреля.

24 апреля на 84 км трассы Киев – Одесса, в Киевской области, водитель автобуса Mercedes-Benz сбил 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

ДТП в Киевской области

26 апреля в Барановском районе Житомирской области произошла страшная авария с участием легкового автомобиля Citroen и грузовика СAЗ-3507. Как стало известно, 37-летний водитель на округленном участке дороги выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. От удара водитель и 61-летний пассажир французского автомобиля погибли на месте, еще один 36-летний пассажир этого авто получил травмы и был госпитализирован.

Схема ДТП

В этот же день, 26 апреля, в Приморске Запорожской области столкнулись ВАЗ-2107 и фура MAN. Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не предоставил преимущества в движении. В итоге 49-летни водитель и 41-летний пассажир ВАЗа погибли на месте аварии.

27 апреля на трассе Доманово - Ковель - Черновцы – Тереблече, в Тернопольской области, лоб в лоб столкнулись кроссовер Subaru и ЗИЛ. По предварительным данным правила движения нарушил 42-летний водитель Subaru, который выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Жуткий случай произошел 28 апреля возле села Песчаное Золотоношского района Черкасской области, где из-за плохой дороги погибли 53-летний мужчина и 3-летний ребенок. Женщина и маленькая девочка были доставлены в реанимацию.

"Объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Ssang Yong и Lada", - сообщили очевидцы.

ДТП под Черкассами

29 апреля на трассе Симферополь – Харьков, возле города Красноград Харьковской области, столкнулись автомобили Renault и ГАЗ-53. Как сообщили в полиции, легковушкой управлял водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погибла 56-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля, сам же водитель был доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался.

ДТП в Харьковской области

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч.2 УК. Виновному грозит до восьми лет тюрьмы.

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