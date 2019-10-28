Дребезжали окна и шатались дома: в Днепре рванул опасный завод

В понедельник, 28 октября, в Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" по улице Байкальской.

Об этом сообщает в Facebook пользовательница под ником Liko Toloraya (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помните, мы неделю назад митинговали под заводом "Потоки", который травит воздух на районе? Только что был огромный взрыв внутри территории завода", – написала она.

В Днепре рванул опасный завод Скриншот из видео

В Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки"

По словам очевидцев, взрыв перерос в крупный пожар. Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого дребезжали окна и шатались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

Вскоре сотрудники завода закрыли ворота от корреспондентов, которые успели заснять первые кадры взрыва. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

"По предварительной информации, на производстве из-за взрыва – обрушение крыши в цеху, 400 квадратных метров. Перед взрывом была яркая вспышка", – сообщается на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

В Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки" Днепр оперативный

В Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки" Днепр оперативный

В Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки" Днепр оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах в субботу, 28 сентября, на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.

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