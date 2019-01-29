В Днепре авто с пассажирами расстреляли с гранатомета: подробности и фото

В Днепре во вторник, 29 января, неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль.

Как информирует пресс-служба областной полиции в Facebook, в машине Toyоta в тот момент находились водитель и пассажир. Они в результате инцидента не пострадали.

Сообщение о взрыве поступило к правоохранителям около 21:00. Уточняется, что происшествие случилось на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорного.

facebook.com/PoliceDniproRegion

Выпущенный снаряд разорвался у передней части автомобиля. "В результате взрыва повреждено колесо авто, на месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве по ул. Петра Запорожца неизвестный выстрелил в голову 40-летнему мужчине. Пострадавший был госпитализирован в отделение нейрохирургии больницы скорой помощи. Подозреваемого в вооруженном нападении недавно задержали.

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