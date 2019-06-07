В деле об убийстве "Сармата" случился скандальный поворот: все подробности

Печерский районный суд Киева в ночь на 7 июня отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства ветерана АТО на Донбассе Виталия Олешко ("Сармата") .

Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook. По ее словам, суд на скорую руку провел незапланированное заседание, во время которого судья решил освободить Сигиду из-под стражи и отправить его под домашний арест.

"Журналисты тщательно следили за каждой попыткой вытащить Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать посреди ночи. И Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", – написала она.

Виталий Олешко и Михаил Сигида

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