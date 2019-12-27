"Делается исключительно для обмена": в деле о расстрелах на Майдане внезапно заменили прокуроров

Киевский апелляционный суд в пятницу, 27 декабря, заменил группу прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года.
Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщает hromadske (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.
В деле экс-"беркутовцев" внезапно заменили прокуроров
Скриншот из видео
"Я впервые в жизни вижу, что на заседание приходят прокуроры, которые ни дня не были в этом деле. Они не знакомы с этим делом. Мы уверены, что то, что здесь сейчас происходит – делается исключительно для обмена", – прокомментировала замену прокуроров адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.
На странице в Facebook правозащитница сообщила, что суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров: из-за технической ошибки прокуроров изменили только по делу по жалобе бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
Таким образом суд разрешил остаться и старым, и новым прокурорам. Закревская уже подала заявление об отводе новой группы прокуроров, а именно: Куцого, Субботина, Шеваленко.
Примечательно, что бывшие "беркутовцы" выступили против отвода и поддержали новых прокуроров.
"Нынешние руководители прокуратуры сейчас прячут свои преступления за спины прокуроров, которых они вытолкали в суд против своих же коллег-прокуроров!" – отреагировала пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Адвокатка родин Небесної сотні вважає заміну прокурорів у справі про розстріли на Інститутській політичним рішенням генпрокурора Рябошапки, аби забезпечити обмін обвинувачених колишніх "беркутівців" на українських полонених бойовиками "ДНР" і "ЛНР" pic.twitter.com/VjvxKYyCS7— hromadske (@HromadskeUA) December 27, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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