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27 декабря • обновлено в 20:39
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"Делается исключительно для обмена": в деле о расстрелах на Майдане внезапно заменили прокуроров

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Киевский апелляционный суд в пятницу, 27 декабря, заменил группу прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года.

Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщает hromadske (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

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В деле экс-"беркутовцев" внезапно заменили прокуроров

В деле экс-"беркутовцев" внезапно заменили прокуроров

Скриншот из видео

"Я впервые в жизни вижу, что на заседание приходят прокуроры, которые ни дня не были в этом деле. Они не знакомы с этим делом. Мы уверены, что то, что здесь сейчас происходит – делается исключительно для обмена", – прокомментировала замену прокуроров адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

На странице в Facebook правозащитница сообщила, что суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров: из-за технической ошибки прокуроров изменили только по делу по жалобе бывших "беркутовцев" об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Таким образом суд разрешил остаться и старым, и новым прокурорам. Закревская уже подала заявление об отводе новой группы прокуроров, а именно: Куцого, Субботина, Шеваленко.

Примечательно, что бывшие "беркутовцы" выступили против отвода и поддержали новых прокуроров.

"Нынешние руководители прокуратуры сейчас прячут свои преступления за спины прокуроров, которых они вытолкали в суд против своих же коллег-прокуроров!" – отреагировала пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Персона
Евгения Закревская
Место
Украина
Тег
Беркут
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