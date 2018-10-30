В Черновцах экс-полицейский до полусмерти избил мужчину из-за замечания

В Черновцах правоохранитель избил мужчину, за то, что тот сделал ему замечание о парковке. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Между двумя мужчинами сначала началась перепалка, затем один начал наносить другому удары руками, сбил с ног и продолжил избиение уже ногами, говорится в сюжете ТСН.

Нападавший прекратил наносить удары лишь только тогда, когда потерпевший уже почти не подавал признаков жизни.

Отмечается, что обидчик – это бывший сотрудник полиции Владислав Дикий, который за полгода до этого перевелся из патрульной полиции в управление защиты экономики в Черновицкой области.

В ведомстве пока инцидент не комментируют. Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать виновного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом депутат устроил пьяный дебош.