В Черном море перевернулся корабль: есть погибшие

В пятницу, 5 июля, в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края перевернулось прогулочное судно, в результате чего двое пассажиров погибли.

Об этом сообщают "РИА Новости". Отмечается, что всего на борту катамарана было 43 человека, 37 из них успешно доставили на берег.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. 37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными судами остальные шесть человек также были доставлены на берег. Организована работа по установлению их местонахождения", – сообщил представитель МЧС, при єтом не упомянув о погибших.

Он уточнил, что на место прибыли подразделение "Кубань-Спас" и спасатели пляжа.

По данным директора пляжа, рядом с которым произошло ЧП, Андрея Андреева, его причиной стал перегруз корабля. Именно он сообщил о гибели отдыхающих.

"Это корабль "Атолл". В районе Голубой бухты он перевернулся. Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение. Двое погибших. С перегрузом. Около 30 человек было на борту. Точно не скажу, может, больше. Моя техника, которая спасала людей, забрала. Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных – не более 12", – поделился он.

Прогулочный катамаран (иллюстрация) pacificoyachts.com

Стало известно также о пострадавших. По разным данным СМИ, одной или двум женщинам потребовалась реанимация.

В экстренных службах рассказали, что на борту находились четверо детей. Инцидент произошел в 100 метрах от берега. Стало известно, что катамаран для прогулок по воде принадлежал частному лицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

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