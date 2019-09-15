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15 сентября • обновлено в 09:15
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В Черное море вошел десантный корабль США: опубликованы фото

1.6т Читать материал на украинском

В субботу, 14 сентября, в акваторию Черного моря вошел десантный корабль ВМС США USNS Yuma. Летом 2019-го года именно это судно доставило в Одессу батальон американских морпехов на учения "Си Бриз-2019".

Сейчас Yuma, очевидно, направляется в Грузию, со ссылкой на мониторинговую группу "Майдана иностранных дел" и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщил в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

USNS Yuma

USNS Yuma

BlackSeaNews

USNS Yuma – это экспедиционный быстроходный транспорт-катамаран класса Spearhead. Был спущен на воду в 2016-м году. Длина – 103 метра, ширина – 28,5 метров. Yuma способен развивать скорость до 43 узлов (80 км/ч).

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Полное водоизмещение катамарана составляет 2400 тонн, при этом он может взять на борт около 300 морпехов, а также 550 тонн разнообразного снаряжения, включая танки и боевую технику. Кроме того, на Yuma имеется посадочная площадка, которая позволяет ему принимать на борт вертолеты.

Катамаран USNS Yuma

Катамаран USNS Yuma

BlackSeaNews

Катамаран USNS Yuma

Катамаран USNS Yuma

BlackSeaNews

Маршрут транспортника США

Маршрут транспортника США

BlackSeaNews

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019-го года Черное море, с целью повысить региональную стабильность, посещал ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG78).

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Место
Украина
Теги
Черное море НАТО
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Ти Юджин
Ти Юджин
Как то расходились пендоссы по черному морю
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гидно на колинях вручить козацку шаблю и гарно заспивать щеневмерлу. Човен головного пана прибывает в колонию-це вылыке свято для свидомых папуасов
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