В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар: в небо подняли самолеты

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС. Информация о верховом лесном пожаре на площади 20 га поступила спасателям в 13:22.

"В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГосЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара... В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГосЧС МИ-8", – сказано в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне Пресс-служба спасателей

Всего к тушению огня привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГосЧС 40 человек личного состава и 8 машин. Работает авиация. Дополнительно к месту пожара направлены 9 единиц техники и 40 спасателей.

"Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули спасатели.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в офисе на территории одного из заводов. ЧП произошло на улице Вацлава Гавела.

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