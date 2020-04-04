Главная Новости
4 апреля • обновлено в 18:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар: в небо подняли самолеты

2.6т
Читать материал на украинском

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС. Информация о верховом лесном пожаре на площади 20 га поступила спасателям в 13:22.

"В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГосЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара... В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГосЧС МИ-8", – сказано в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне

Пресс-служба спасателей

Всего к тушению огня привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГосЧС 40 человек личного состава и 8 машин. Работает авиация. Дополнительно к месту пожара направлены 9 единиц техники и 40 спасателей.

"Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули спасатели.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в офисе на территории одного из заводов. ЧП произошло на улице Вацлава Гавела.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина Чернобыль
Теги
пожар ГосЧС фотографии Чернобыльская АЭС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
0
Смешно
3
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Бог рассердился на украину
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги