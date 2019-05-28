В Черниговской области задержали опасного убийцу-беглеца

В Черниговской области задержали мужчину, который сбежал из зала суда.

Мужчина покинул здание суда, пока судьи были в совещательной комнате, и рассматривали его апелляцию, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Оценивая предоставленные доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный скрылся из зала судебного заседания", – сказано в сообщении.

Беглеца разыскивали почти два месяца и задержали только 25 мая. На данный момент он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования.

Отмечается, что апелляционный суд оставил приговор суда предыдущей инстанции в силе. Мужчину осудили за умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины) и назначили ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В частности, установлено, что в октябре 2015 года он во время конфликта "выстрелил в область головы потерпевшего из гладкоствольного охотничьего оружия". Раненный мужчина скончался на месте происшествия. В дальнейшем осужденный сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.

Побег из зала суда Без Табу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из Голосеевского районного суда сбежал подозреваемый в убийстве. Мужчине удалось скрыться прямо из зала заседаний.

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