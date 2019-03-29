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В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

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В пятницу, 29 марта, полиция Черкасс зафиксировала подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты Украины.

Как информирует пресс-служба правоохранителей, сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп, поступило на линию "102" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Прибыв на место происшествия по улице Святотроицкой, наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в "живой" очереди возле офиса", — сказано в сообщении.

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На месте полицейские нашли деньги в сумме более 1,6 миллиона гривен (в основном номиналом по 500 гривен) и почти 12 тысяч долларов США.

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на месте была найдена документация с персональными данными граждан — сведения со списками, где напротив фамилии значились суммы от 2 до 4500 гривен.

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На месте работала следственно-оперативная группа, вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, изъяли. Правоохранители опросили граждан, находившихся в офисном помещении и около него.

"Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (Подкуп избирателей) УК", — подытожено в сообщении.

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

В Черкассах накрыли масштабную схему подкупа избирателей: фото и видео

npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины. У него нашли 2,5 млн грн налички.

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Место
УкраинаЧеркассы
Теги
подкупВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаНациональная полиция Украиныфотографиивидео
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы за 500 гривень, мать родную продадут, чего уж тут говорить о родине...
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