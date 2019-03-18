В бригаде-200 пополнение: офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения позиции террористов

Украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.
"В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепления. По данным разведки один оккупант присоединился к бригаде-200", — сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и опубликовал видео на YouTube.
Где именно ликвидировали пулеметчиков, не уточняется.
Уничтожение позиции противника
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бригада-200 на Донбассе пополнилась полковником ФСБ России Романом Комиссаровым с позывным "Луна".
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