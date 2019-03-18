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В бригаде-200 пополнение: офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения позиции террористов

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Украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.

"В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепления. По данным разведки один оккупант присоединился к бригаде-200", — сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан и опубликовал видео на YouTube.

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Где именно ликвидировали пулеметчиков, не уточняется.

Уничтожение позиции противника

Уничтожение позиции противника

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бригада-200 на Донбассе пополнилась полковником ФСБ России Романом Комиссаровым с позывным "Луна".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так це ж Яворівський полігон!
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