В ближайшие годы: разведка озвучила 4 сценария нападения на Украину

Украинская разведка разработала восемь военно-политических сценариев, которые могут случиться в стране в ближайшие 10 лет, требующих, в частности, применения Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью "Укринформ" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что создание подобного плана является стандартным подходом ведущих стран мира, в том числе стран НАТО.

Именно на этот период, по его словам, можно спланировать программы не только для армии, но и программы развития вооружения и военной техники. В четырех из восьми сценариев применение военной силы является ведущим.

Иллюстрация. Украинская армия РБК-Украина

"Первое, это вооруженная агрессия против нашего государства. Второе, это внутренний конфликт на территории нашего государства, который может быть поддержан извне. А это по сути нынешний вооруженный конфликт на востоке нашего государства, который поддерживается Российской Федерацией.

Следующий – это возможный пограничный конфликт. Он может быть даже спровоцирован за счет проведения специальных операций. И четвертый сценарий – это возможно втягивание Украины в противостояние между мировыми странами", – уточнил Скибицкий.

В контексте последнего сценария он напомнил о противостоянии между США и НАТО и Российской Федерацией, где Украина стала "серой зоной" для Кремля.

"Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ. И мы проанализировали – может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем – насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы", – добавил Скибицкий.

Вадим Скибицкий Вголос

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин заявил, что в случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.

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