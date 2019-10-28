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28 октября • обновлено в 18:56
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В Бердянске на кладбище повесился молодой боец ВСУ: что известно

1.2т Читать материал на украинском

В Бердянске (Запорожская область) на кладбище повесился 21-летний военнослужащий.

Как передает "Бердянск 24", трагедия произошла в субботу, 26 октября, но официально информацию подтвердили 28-го в пресс-центре областного управления Национальной полиции.

По данным СМИ, погибший львовянин перешел на контракт в мае этого года. Он нес службу в третьем патрульном батальоне, который дислоцируется в Бердянске. 25 октября он не заступил на службу, а на следующий день его нашли повешенным.

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В поведении военнослужащего ничего подозрительного не замечали. По данному факту открыто криминальное производство.

Иллюстрация

Иллюстрация

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Печерском районе Киева обнаружили повешенный труп молодого парня. Труп парня находился на обрыве. На шее была петля, конец от которой был привязан к дереву.

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Место
Украина Бердянск
Тег
Вооруженные силы Украины
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Везёт же киборгам! Убил, выпил, в петлю!!
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Mega Death
Mega Death
Очередной киборг не выдержал))
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