В авто находились четверо: в Николаеве произошло смертельное ДТП

В Николаеве произошла жуткая авария: легковушка Mazda, в которой находились четыре человека, врезалась в дерево. В результате погиб водитель, а мужчина и две девушки получили травмы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевщины.

ДТП случилось в ночь на 25 декабря на улице Винграновского. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в дерево. После столкновения легковушку отбросило в сквер, где она снесла металлический забор и перевернулась.

Ориентировочная схема ДТП

Авария в Николаеве

Авария в Николаеве

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшим, после чего доставили их в больницу. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Сообщим также о других серьезных авариях, произошедших в Украине 24 декабря.

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием семьи с детьми. На трассе возле села Куколовка Александрийского района столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109.

Предварительно водитель "шестерки" не справился с управлением, после чего транспорт стало носить из стороны в сторону, затем автомобиль выехал на встречную полосу, где в него врезался ВАЗ-2109.

Ориентировочная схема ДТП

ДТП в Кировоградской области Моя Олександрія

ДТП в Кировоградской области Моя Олександрія

Место аварии Гугл. Карты

В итоге" 56-летний водитель "девятки" скончался на месте, а его 32-летний пассажир получил травмы. Также травмы получил 26-летний водитель "шестерки", который был доставлен в реанимацию. Вместе с мужчиной в авто ехала супруга и двое маленьких детей, серьезных травм они не получили.

Возле Славянска Донецкой области в результате ДТП перевернулся автобус "Эталон" с 25 пассажирами. По данным полиции, автобус столкнулся с "Ладой Приорой" под управлением 61-летней женщины, после чего слетел в кювет. Травмы получила водитель легковушки, 6-летняя девочка – пассажир автобуса, а также водитель.

ДТП ГУ НП в Донецкой области

ДТП ГУ НП в Донецкой области

ГУ НП в Донецкой области

Едва не завершилась трагедией авария возле села Гамалиевка Львовской области. Водитель буса Volkswagen Transporter совершал поворот влево и не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21099, двигавшегося сзади. Водитель ВАЗ дал по тормозам, когда в авто влетела Toyota. В итоге водитель "Жигули" получил серьезные травмы; также пострадала его 27-летняя жена и 2-летний ребенок.

Место аварии Гугл. Карты

Ранее сообщалось, что под Херсоном произошло масштабное ДТП.

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