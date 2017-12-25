В авто находились четверо: в Николаеве произошло смертельное ДТП

В Николаеве произошла жуткая авария: легковушка Mazda, в которой находились четыре человека, врезалась в дерево. В результате погиб водитель, а мужчина и две девушки получили травмы.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевщины.
ДТП случилось в ночь на 25 декабря на улице Винграновского. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в дерево. После столкновения легковушку отбросило в сквер, где она снесла металлический забор и перевернулась.
Ориентировочная схема ДТП
Авария в Николаеве
Авария в Николаеве
Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшим, после чего доставили их в больницу. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.
Сообщим также о других серьезных авариях, произошедших в Украине 24 декабря.
В Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием семьи с детьми. На трассе возле села Куколовка Александрийского района столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109.
Предварительно водитель "шестерки" не справился с управлением, после чего транспорт стало носить из стороны в сторону, затем автомобиль выехал на встречную полосу, где в него врезался ВАЗ-2109.
Ориентировочная схема ДТП
ДТП в Кировоградской области
Моя Олександрія
ДТП в Кировоградской области
Моя Олександрія
Место аварии
Гугл. Карты
В итоге" 56-летний водитель "девятки" скончался на месте, а его 32-летний пассажир получил травмы. Также травмы получил 26-летний водитель "шестерки", который был доставлен в реанимацию. Вместе с мужчиной в авто ехала супруга и двое маленьких детей, серьезных травм они не получили.
Возле Славянска Донецкой области в результате ДТП перевернулся автобус "Эталон" с 25 пассажирами. По данным полиции, автобус столкнулся с "Ладой Приорой" под управлением 61-летней женщины, после чего слетел в кювет. Травмы получила водитель легковушки, 6-летняя девочка – пассажир автобуса, а также водитель.
ДТП
ГУ НП в Донецкой области
ДТП
ГУ НП в Донецкой области
ГУ НП в Донецкой области
Едва не завершилась трагедией авария возле села Гамалиевка Львовской области. Водитель буса Volkswagen Transporter совершал поворот влево и не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21099, двигавшегося сзади. Водитель ВАЗ дал по тормозам, когда в авто влетела Toyota. В итоге водитель "Жигули" получил серьезные травмы; также пострадала его 27-летняя жена и 2-летний ребенок.
Место аварии
Гугл. Карты
Ранее сообщалось, что под Херсоном произошло масштабное ДТП.
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