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В 3 раза больше, чем за войну на Донбассе: журналист рассказал о коллосальном ущербе ВСУ

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В Украине начиная с 2015 года в результате шести взрывов на военных складов уничтожено втрое больше боеприпасов (более 210 тысяч тонн), чем за пять лет войны на Донбассе (до 70 тысяч тонн).

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, передает ZN.UA. Он отметил, что из-за этого украинская армия потеряла самые разные боеприпасы, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У".

"Балаклея, Калиновка и Ичня - три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов", - написал он.

Новости
Взрывы на складе боеприпасов в Ичне: всплыли неожиданные подробности

Так, журналист уточнил, что на 6-м арсенале хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов. После взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированных укрытия, при этом потери составляют около 95%.

Напомним, 9 октября в Черниговской области на территории арсенала Министерства обороны произошли взрывы, после которых начался пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать около 15 000 населения, а спасателей и полицию привлекали даже из соседних областей.

Первой официальной версией происшествия стала халатность военных должностных лиц.

Также главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал, что взрывы на военных складах могли произойти после детонации при помощи мобильного телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО озвучил шокирующие убытки Украины после ЧП на складах под Ичней. Он также рассказал, что именно хранилось на военном объекте.

Читайте все новости по теме "Взрыв на складах боеприпасов в Ичне" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв на складах боеприпасов в Ичне
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы Украинывзрывы на складахвзрывывзрыв
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рахувати всі ми вміємо. Може, цей коломойський бутусов порадить, як можна запобігти російским терактам в Україні? До війни чомусь жодних підривів не було. Сам же знає, підлота, що нічого зробити не можна. А покритикувати - це зрадоботский кайф.
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Натанов Иван
Натанов Иван
если это правда, то классно, но это хохло-быдло-сми, доверия 0.
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Комот Киш
Комот Киш
На 69 тысяч тонн проблем меньше,кацапеты "сдулись",лугандоны сосут,в боеприпасах прошлого века ,отпала надобность.
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