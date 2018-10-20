В 3 раза больше, чем за войну на Донбассе: журналист рассказал о коллосальном ущербе ВСУ

В Украине начиная с 2015 года в результате шести взрывов на военных складов уничтожено втрое больше боеприпасов (более 210 тысяч тонн), чем за пять лет войны на Донбассе (до 70 тысяч тонн).

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, передает ZN.UA. Он отметил, что из-за этого украинская армия потеряла самые разные боеприпасы, начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У".

"Балаклея, Калиновка и Ичня - три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов", - написал он.

Так, журналист уточнил, что на 6-м арсенале хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов. После взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированных укрытия, при этом потери составляют около 95%.

Напомним, 9 октября в Черниговской области на территории арсенала Министерства обороны произошли взрывы, после которых начался пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать около 15 000 населения, а спасателей и полицию привлекали даже из соседних областей.

Первой официальной версией происшествия стала халатность военных должностных лиц.

Также главный военный прокурор Анатолий Матиос допускал, что взрывы на военных складах могли произойти после детонации при помощи мобильного телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО озвучил шокирующие убытки Украины после ЧП на складах под Ичней. Он также рассказал, что именно хранилось на военном объекте.