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3 января • обновлено в 21:23
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Уже на работе, а подозрений нет: появились новые детали жуткого ДТП с Кулебой

1.1т
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Полиция еще никому не объявила подозрения по делу о ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и его сыновья.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Николай Жукович. Он отметил, что правоохранители допросили свидетелей и потерпевших, а также проводят ряд экспертиз, передает "Громадське".

При этом старший сын Кулебы сейчас проходит реабилитацию в "Феофании", а младшего уже выписали из больницы.

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Сам обсудсмен сообщил, что в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. Он отметил, что правоохранители также получили показания от его супруги.

ДТП с Кулебой, иллюстрация

ДТП с Кулебой, иллюстрация

Ранее OBOZREVATEL раскрыл новые факты о ДТП с Николаем Кулебой и его детьми на "кровавом перекрестке" под Киевом. Несмотря на то, что омбудсмен оказался пострадавшим в результате аварии, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
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