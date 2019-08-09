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Ужасные цифры: озвучена статистика ДТП в Украине за 7 месяцев

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В течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы.

По данным Департамента патрульной полиции, всего с января по июль 2019 года в нашей стране произошло более 86 тыс. ДТП.

Если сравнивать статистику за 7 месяцев прошлого года, то число аварий, а также погибших и травмированных в них людей в нынешнем году увеличилось на 7 9 процентов.

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В Киеве и Киевской области количество ДТП за январь – июль нынешнего года выглядит следующим образом:

Киев. Всего ДТП – 22 404; пострадавших – 1 454; погибших – 74.

Киевская область. Всего ДТП – 6 677; пострадавших – 1 205; погибших – 159.

Статистика ДТП за 7 мес. 2019 г.

Статистика ДТП за 7 мес. 2019 г.

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Приведем топ-5 причин, которые по данным Департамента ПП, стали основными при возникновении ДТП в 2019 году.

- нарушение правил проезда перекрестков;

- несоблюдение правил безопасной дистанции;

- нарушение правил маневрирования;

- превышение допустимой скорости движения;

- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП в Украине

ДТП в Украине

ШоТам

ДТП в Украине

ДТП в Украине

Мукачево.net

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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