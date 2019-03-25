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Ужас "Л/ДНР": ВСУ получили смертоносное оружие. Мощное видео

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Украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

Смертоносное оружие передал президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее видео появилось на его канале в Twitter.

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"На днях передал военным в Хмельницкой более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется", — говорится в сообщении.

Новое вооружение для ВСУ

Новое вооружение для ВСУ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Передал...лично сделал...уууууу...молодец...А гдеиновые самолеты и новые танки???? Т62...это не танк..как бы ты его не красил..лично...
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