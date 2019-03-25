Ужас "Л/ДНР": ВСУ получили смертоносное оружие. Мощное видео

Украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

Смертоносное оружие передал президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее видео появилось на его канале в Twitter.

"На днях передал военным в Хмельницкой более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется", — говорится в сообщении.

Днями передав військовим на Хмельниччині понад 420 одиниць озброєння та техніки. Працівники оборонної галузі дали українським воїнам у руки і щит, і меч. Дали смертоносну для ворога зброю, якою, запевняю, у разі потреби українська армія вміло скористається. #НоваАрмія pic.twitter.com/sLL9efYkZJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 марта 2019 г.

Новое вооружение для ВСУ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ.

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