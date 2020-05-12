Приложение "Дія", взлом которого якобы привел к утечке персональных данных, на самом деле является лишь каналом для передачи данных.

Об этом в эфире ObozTV рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "У "Дії" нет базы данных, "Дія" не владеет никакой информацией. Она передает данные из реестров МВД. По сути, это просто канал передачи, и этот канал зашифрован. Сегодняшние вбросы – это атака на министерство, начало борьбы с тем, что мы делаем", – заявил он.

Как пояснил министр, проблема состоит в том, что в настоящее время существует порядка 350 реестров, и ни один из них не является "логированным" – не отслеживает действия того или иного пользователя.

"Есть человеческий фактор. Чтобы его убрать, нужно делать новые реестры, чтобы отслеживать, что человек меняет, когда он заходит. Человеческого фактора мы не можем исключать. Но все данные, которые были слиты, были сделаны еще до этого. Это старая история, которой несколько лет. Даже есть уголовное производство, СБУ уже кого-то находила и работала", – сообщил чиновник.

Он предположил, что атака на "Дію" связана с действиями министерства. "Мы останавливаем закупки на миллиарды, на которых люди зарабатывали еще с 2010-х годов. Поэтому это нормальная ситуация", – сказал Федоров.

Утечка данных из приложения "Дія": министр заявил об атаке

"Это системная проблема, и она решится только тогда, когда наше министерство соберет все реестры в одном месте, сделает полный аудит, допишет, чего недостает для безопасности". По его оценкам, на это может потребоваться 1,5-2 года.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке персональных данных граждан. Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные – паспорта и водительские права с фото.

Ранее Михаил Федоров анонсировал борьбу с "миллиардной коррупцией" путем создания современных государственных реестров. В частности, к проверке базовых реестров привлечена СБУ и Госспецсвязь.

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