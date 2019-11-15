Устроили самосуд: в Черкассах водитель "евробляхи" сбил пешехода и пытался сбежать. Фото

В Черкассах водитель Mercedes-Benz на польских номерах сбил женщину и пытался сбежать. Однако свидетели инцидента не дали ему этого сделать и совершили над горе-водителем самосуд.

ДТП произошло возле городского рынка, на улице Благовестной, пишет "ВИККА".

По словам медиков скорой помощи, прибывших на место происшествия, под колеса автомобиля попала 40-летняя женщина. Она получила политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали в Третью городскую больницу Черкасс.

Водитель машины на Еврономер сбил женщину Facebook / Назарий Вивчарык

Очевидцы говорят, что пострадавшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода.

Водитель "Мерседеса" также попал на больничную койку. От кулаков неравнодушных, которые не дали ему скрыться с места аварии, он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября в Черкассах маршрутка насмерть сбила пешехода. Водитель автобуса уверял, что не заметил, как это произошло.

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