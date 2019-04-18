Устроили разборки возле школы: в Ривне произошла массовая драка со стрельбой

Вечером в среду, 17 апреля, в Ривне произошла массовая драка с перестрелкой под школой.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел по улице Евгения Коновальца. В потасовке принимали участие около 30 мужчин.

По предварительной информации, неизвестные лица на четырех автомобилях "с хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, устроили драку".

Известно, что в ходе конфликта они использовали спецустройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия полиция изъяла восемь гильз.

Полицейские отмечают, что в медицинские учреждения за помощью из-за получения телесных повреждений пока никто не обращался.

Правоохранители установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранном регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 – в Здолбунове. Еще один автомобиль находится в розыске.

Во время обыска транспортных средств следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве в метрополитене произошла драка между двумя пассажирами. Один из них в ходе потасовки получил перелом ноги.

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