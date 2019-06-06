Устроил штурм Марьинки: СБУ рассекретила авторитетного наемника России на Донбассе

Контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Маръинки.

Об этом идет речь в материале "ТСН". Отмечается, что гражданин РФ прибыл на Донбасс для выполнения заданий российских спецслужб.

Его приезд в июне 2014 года был "закамуфлирован" под гуманитарную деятельность, однако вскоре "Ректор" активно занялся подготовкой провокаций против ВСУ.

ТСН

Шлянин, имея большой опыт участия в специальных операциях подразделений особого назначения бывшего СССР и России, лично готовил многочисленных российских наемников, обучая их навыкам диверсионной и террористической деятельности.

Далее наемник возглавил "Особый отдел республиканской гвардии ДНР", под прикрытием которого тщательно подбирал кадры для комплектования специальной штурмовой группы "Редут SEAL", созданной для выполнения задач особой важности.

ТСН

ТСН

Вскоре "Редут SEAL" была замечена в штурме Марьинки 3 июня 2015 года. В четыре часа утра после обстрела из РСЗО "Град", в результате которого погибли мирные жители , возглавляемая "Ректором" группа вместе с другими выделенными подразделениями начала спецоперацию, однако получила отпор.

"Редут SEAL" была уничтожена украинскими защитниками, а сам "Ректор" в ходе боев получил ранение.

Михаил Шлянин родился 9 июля 1966 в селе Молодежное Мурманской области, гражданин России. Во времена СССР служил командиром отделения в войсках специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ. В 90-х годах проходил службу в специальном отделе быстрого реагирования УБОП УМВД в Мурманской области. В дальнейшем находился в структурах ФСБ РФ .

Неоднократно принимал участие в боевых действиях на Кавказе. На сегодня – руководитель Мурманского отделения "Союза добровольцев Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе было подтверждено пребывание в должности "командира 2-й мотострелковой бригады 1-й ОМСБр" оккупантов кадрового военнослужащего ВС РФ — майора Семеринова.

Контрразведка СБУ также разоблачила деятельность российской агентурной сети и специального информационного подразделения Генштаба Вооруженных сил РФ на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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