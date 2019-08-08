Ушел купаться и пропал: под Одессой произошла трагедия с ребенком

В Одесской области в открытое море унесло подростка, который купался на диком пляже.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области. ЧП произошло вечером 7 августа в селе Григорьевка Лиманского района, в акватории Черного моря.

Спасатели сообщили, что мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом (1966 г. р.), пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. В это время их накрыло волной и унесло в открытое море.

Пограничники спасли мужчину, придя на помощь на катере. Однако ребенка пока не удалось найти. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ищут мальчика. В поисковой операции задействовали катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы".

Берег Черного моря

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Приморское Одесской области электротоком убило шестилетнего мальчика.

Также в Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду.

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