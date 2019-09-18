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18 сентября • обновлено в 10:11
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Упал на ребенка и раздавил: на Кировоградщине произошла трагедия

1.9т Читать материал на украинском

На Кировоградщине мужчина напился и упал на ребенка, от полученных травм семимесячный мальчик скончался.

Подробности гибели ребенка всплыли после того, как следователи получили результаты вскрытия. Об этом сообщает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

По словам местного жителя Николая Кириллова, у малыша были сломаны два ребра и раздавлено легкое. Соседи вызвали скорую, но медики лишь констатировали его смерть.

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Изначально мать говорила, что ребенок выпал из коляски, но медэксперты нашли на теле мальчика множественные травмы.

Подозреваемого мужчину арестовали на два месяца без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на ребенка в российском детском саду упал шкаф.

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Место
Украина
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