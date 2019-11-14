"Уничтожит Крымский мост!" На росТВ испугались украинских ракет "Нептун"

На российском пропагандистском телевидении посвятили отдельный сюжет украинским крылатым ракетам "Нептун". Рупоры Кремля обеспокоились тем, что это оружие может уничтожить незаконно построенный Крымский мост.

Вместе с тем, они язвительно предположили, что новейшее украинское оружие существует только на картинках. Бурное обсуждение "Нептуна" пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень хотелось бы показать вам ракету. Это к разговору о том, что нам следовало бы помириться. У вас вроде бы новый украинский президент. Ракета почему красная, никто не знает. Это всего лишь картинка", – раздраженно высказалась скандальная ведущая Ольга Скабеева.

Ракеты "Нептун" показали на "Россия 1" Скриншот видео

В свою очередь ее муж Евгений Попов ехидно добавил, что и вовсе считает "Нептун" мультиком. Скабеева подхватила эту фразу и продолжила успокаивать себя тем, что у Украины якобы не может быть такого мощного оружия.

"Это мультипликационный фильм. Мы увидим и разбежимся! Но эта ракета в рамках официального заявления Турчинова должна не просто уничтожить что-то, какую-то агрессивную цель! Она, разумеется, должна уничтожить мост в первую очередь!" – нервно подчеркнула топ-пропагандистка Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

новая украинская ракета "Нептун" предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов в ударных группах. Оружие не только не уступает по характеристикам аналогичному российскому вооружению, но и значительно превосходит его по многим показателям.

В сети появилось видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил ВСУ.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что ракетные комплексы "Ольха-М" и "Нептун" успешно проходят все этапы испытаний и в плановом порядке будут поступать на вооружение украинской армии.

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