Главная Новости
14 ноября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Уничтожит Крымский мост!" На росТВ испугались украинских ракет "Нептун"

Читать материал на украинском

На российском пропагандистском телевидении посвятили отдельный сюжет украинским крылатым ракетам "Нептун". Рупоры Кремля обеспокоились тем, что это оружие может уничтожить незаконно построенный Крымский мост.

Вместе с тем, они язвительно предположили, что новейшее украинское оружие существует только на картинках. Бурное обсуждение "Нептуна" пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень хотелось бы показать вам ракету. Это к разговору о том, что нам следовало бы помириться. У вас вроде бы новый украинский президент. Ракета почему красная, никто не знает. Это всего лишь картинка", – раздраженно высказалась скандальная ведущая Ольга Скабеева.

Ракеты "Нептун" показали на "Россия 1"

Ракеты "Нептун" показали на "Россия 1"

Скриншот видео

Новости
В Украине впервые показали мощнейший ракетный комплекс "Нептун"

В свою очередь ее муж Евгений Попов ехидно добавил, что и вовсе считает "Нептун" мультиком. Скабеева подхватила эту фразу и продолжила успокаивать себя тем, что у Украины якобы не может быть такого мощного оружия.

"Это мультипликационный фильм. Мы увидим и разбежимся! Но эта ракета в рамках официального заявления Турчинова должна не просто уничтожить что-то, какую-то агрессивную цель! Она, разумеется, должна уничтожить мост в первую очередь!" – нервно подчеркнула топ-пропагандистка Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
4
45
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
Интересно было бы посмотреть на долбо*ба который решится запустить ракету по мосту...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ага,прям обосццались все,вы рагули какие то невменящки,азартно хвастаетесь тем чего у вас еще нет,а у других уже есть,и считается уже устаревающим,какой смысл брызгать слюной?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прям таки "нервно", "забеспокоились" и "закатили истерику". От дикой обезьяны с гранатой по соседству у России есть С-400
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги