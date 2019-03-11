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"Уничтожили!" Появилось видео мощного удара ВСУ по террористам под Донецком

9.1тЧитать материал на украинском

Украинские военнослужащие нанесли прицельный удар по укреплениям террористов "ДНР" недалеко от Донецка.

Об этом сообщается на странице блогера "Львовский метрополитен" в Twitter, в понедельник, 11 марта.

"ВСУ уничтожили укрепления орков на Ясиноватской развязке", — написано в сообщении. При этом остальные подробности не уточняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР". В сеть попали их фото.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРООС
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие накуй террористы, это 6-я механизированная дивизия 1-й танковой армии ВС РФ которая с февраля 2014 наступает на Киев
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1
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Зачётно вата горит!
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4
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