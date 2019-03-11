"Уничтожили!" Появилось видео мощного удара ВСУ по террористам под Донецком

Украинские военнослужащие нанесли прицельный удар по укреплениям террористов "ДНР" недалеко от Донецка.

Об этом сообщается на странице блогера "Львовский метрополитен" в Twitter, в понедельник, 11 марта.

"ВСУ уничтожили укрепления орков на Ясиноватской развязке", — написано в сообщении. При этом остальные подробности не уточняются.

ВСУ уничтожили укрепления орков на ясиноватской развязке 👍 pic.twitter.com/xGWxRcOZfe — Львовский метрополитен (@natohawks) 11 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе были ликвидированы два террориста "Л/ДНР". В сеть попали их фото.

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