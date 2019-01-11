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Уничтожили и ранили: бойцы ООС похвастались успехом на Донбассе

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В четверг, 10 января, российские оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили и двое ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении.

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В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" заявили, что украинские военнослужащие "наращивают силы и средства" в зоне проведения операции Объединенных сил, используя иностранное оборудование.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Каратели и обоз очень рады когда убивают украинцев Донбасса,у фашистов и их пропогондонов одна задача - убивать
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну да, своих же граждан
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А вот и открылось кто расстрелял рабочих , укрофашисты сами признались .
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