Уничтожены! ВСУ ответили "Л/ДНР" за кровавый понедельник на Донбассе

Два оккупанта были уничтожены, еще двое ранены в результате боевых действий на Донбассе 18 марта.

Также потери понесла Украина – один наш воин погиб. В ответ ВСУ уничтожили две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 18 марта российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи села Екатериновка; дважды — из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный", — говорится в сообщении ОС.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта. В ответ ВСУ уничтожили трех и ранили четырех террористов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!