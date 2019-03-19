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Уничтожены! ВСУ ответили "Л/ДНР" за кровавый понедельник на Донбассе

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Два оккупанта были уничтожены, еще двое ранены в результате боевых действий на Донбассе 18 марта.

Также потери понесла Украина – один наш воин погиб. В ответ ВСУ уничтожили две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 18 марта российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

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"Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи села Екатериновка; дважды — из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный", — говорится в сообщении ОС.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта. В ответ ВСУ уничтожили трех и ранили четырех террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Победоносная борьба с воображаемыми российскими войсками на Донбассе продолжается, с реальными в Крыму хуже- туда у сильнейшей армии цеевропы сунуться пять лет играет очко
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Бег Сргей
Бег Сргей
Мокшы свинорылые, орда козломордая гореть вам в аду, твари кацапские! Слава Украине!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Укроинца на форуме всегда можно узнать по тупости, хамству и отсутствию аргументов
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Очередной бред щеневмерликов. Свиньи-налетайте хавать!
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К К
К К
Батурин Юрий, Урод ты юрко .
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2
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