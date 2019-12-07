В Украине произошел секретный ядерный взрыв: люди массово заболели раком

В Харьковской области, для тушения пожара на газовой скважине у села Крестище, взорвали ядерную бомбу. Так называемая операция "Факел", которая прошла в 1972 году, привела к массовым заболеваниям на рак у местных жителей.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". Советские власти решили провести эксперимент с атомным оружием, когда на газовом месторождении в Харьковской области начался пожар. Подземный ядерный взрыв, который должен был потушить огонь, готовили в Москве, под надзором КГБ, в условиях чрезвычайной секретности, а подробности операции до сих пор хранятся в России под грифом "государственная тайна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ядерный взрыв на Харьковщине

Непосредственно перед взрывом местных жителей вывезли на расстояние семи километров от места проведения эксперимента. Однако все пошло не по плану – взрыв буквально "вырвался" наружу атомным грибом.

"Нас очень тряхнуло. Там было большое начальство из Москвы, Киева и Харькова, стояли вертолеты, "Волги"... они были в курсе, что это за хлопок, поэтому все начали разбегаться. А нам никто ничего не говорил", – рассказал один из очевидцев происшествия.

Всего через полчаса после подрыва ядерного заряда селян вернули домой. Они пили воду из отравленных радиацией колодцев, ели овощи с зараженных огородов, пасли скот на облученной земле. Позднее к месту пожара начали ездить туристы, а местные школьники любили играть там после учебы.

Село Крестище на карте

В результате, в первые тридцать лет после взрыва в ближайших селах количество онкобольных резко выросло. До начала двухтысячных около полутора тысяч людей в окрестностях взрыва умерло от рака, заявили местные врачи.

В итоге газовый факел потушили ликвидаторы, которых местные называли "бригадой смертников". В процессе тушения пожара погибло 11 ликвидаторов.

"Мы были против (взрыва - прим.ред.), предлагали свой вариант. Но Брежнев и Косыгин подписали и дали команду. Там были люди, которые были очень заинтересованы в результатах ядерного взрыва в густонаселенных районах, писали диссертацию об этом", - рассказал ликвидатор Владимир Краснокутский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года в России, на военном полигоне под Архангельском, прогремел ядерный взрыв. Причиной стало неудачное испытание нового российского вооружения.

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