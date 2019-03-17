|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Умерла уже в больнице: в Харькове девушка совершила адское самоубийство, прыгнув с 16-го этажа

3.7тЧитать материал на украинском

В Харькове 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 16-этажки.

О трагедии сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области. На крыше дома харьковчанка пыталась порезать себе вены и шею, а затем спрыгнула вниз.

"Сообщение о том, что у дома на улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома, поступило в Московский отдела полиции 16 марта в 13:02. На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", – сказано в сообщении.

Примечательно, что умерла она уже в больнице от полученных травм.

Новости
Под Киевом школьница пыталась покончить с собой: опубликовано видео
Умерла уже в больнице: в Харькове девушка совершила адское самоубийство, прыгнув с 16-го этажа
Умерла уже в больнице: в Харькове девушка совершила адское самоубийство, прыгнув с 16-го этажа
Умерла уже в больнице: в Харькове девушка совершила адское самоубийство, прыгнув с 16-го этажа

Правоохранители изъяли с места происшествия тетрадь умершей, в которой она оставила предсмертную записку. Как стало известно, девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве иностранная студентка покончила с собой, прыгнув с моста, из-за того, что ей не хотели продлевать вид на жительство в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Тег
самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения