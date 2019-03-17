Умерла уже в больнице: в Харькове девушка совершила адское самоубийство, прыгнув с 16-го этажа

В Харькове 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 16-этажки.

О трагедии сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области. На крыше дома харьковчанка пыталась порезать себе вены и шею, а затем спрыгнула вниз.

"Сообщение о том, что у дома на улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома, поступило в Московский отдела полиции 16 марта в 13:02. На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", – сказано в сообщении.

Примечательно, что умерла она уже в больнице от полученных травм.

Правоохранители изъяли с места происшествия тетрадь умершей, в которой она оставила предсмертную записку. Как стало известно, девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве иностранная студентка покончила с собой, прыгнув с моста, из-за того, что ей не хотели продлевать вид на жительство в Украине.

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