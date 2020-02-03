"Укрзалізниця" внезапно "слила" 200 млн зятю Злочевского

Зять бывшего министр экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Андрей Кучков получил от "Укрзалізниці" 200 млн грн.

Как передают "Наші гроші", филия "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" на переговорной процедуре закупки газа 31 января по четырем из пяти лотов отклонила несколько дешевых предложений.

При этом было объявлено о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн грн с ООО "Укр газ ресурс" и ООО "Благогаз сбыт". У этих фирм хотят заказать по 20 миллионов кубометров газа каждой.

Основателем "Укр газ ресурс" является Кучков, муж Карины Злочевской. Он присутствовал непосредственно на заседании тендерного комитета "Укрзалізниці", где был снят на видео.

Андрей Кучков nashigroshi.org

Николай Злочевский skelet-info.org

Как писал OBOZREVATEL, минувшей осенью генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Злочевский был объявлен в розыск.

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