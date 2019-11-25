"Я добра к животным!" Польская студентка жестоко оскорбила украинку. Все детали скандала

В Польше студентка медицинского университета оскорбительно высказалась об украинке, которую встретила в поезде. Видео об этом она выложила в соцсетях. Теперь ей грозит отчисление из учебного заведения, а также проблемы с прокуратурой. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

"Так называемая уборщица заняла мое место"

Видео, где молодая польская студентка-медик из Варминско-Мазурского университета в Ольштане нелестно высказывается об украинке, увидела в соцсети Наталья Панченко, украинская журналистка, которая живет в Польше.

Польская студентка медицинского университета оскорбительно высказалась об украинке Скрин

Девушка на видео рассказывала, что одна украинка оказалась ее попутчицей в поезде, и вызвала раздражение. При этом студентка даже использовала ненормативную лексику.

"Вчера украинка *** , так называемая уборщица, заняла мое место в поезде и вообще заняла целое купе так, что никто не мог сесть. И она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. И если эти украинские *** не могут себе позволить такого, то пускай не ездят", – так студентка описала ситуацию, которая произошла в поезде.

В комментариях под своим постом она продолжала спорить. "Мало того, что она была толстой, так у нее еще был большой чемодан, и она ничего не понимала, и меня просто ***. Я должна была пойти к проводнику, но я добрая к животным", – добавила она.

Извинилась, потому что не думала о последствиях

Эта запись была просмотрена большим количеством пользователей соцсети. А также ее посмотрели друзья девушки и руководство университета. После того, как в сети возмутились таким поведением полячки, ей грозит отчисление из учебного заведения.

Польская студентка сама вышла на связь с Натальей Панченко. "После того, как видео просмотрели 10 тысяч человек, мне написала ее автор. О ее поступке сообщили в полицию, а университет рассматривает вопрос о ее исключении. Она просила удалить видео, но я отказалась. Я попросила позвонить мне через видео, чтобы я могла определить, на самом ли деле говорю с ней. И, во-вторых, мне было интересно, что она скажет", – сообщила Наталья.

Польская студентка сама вышла на связь и извинилась Facebook Натальи Панченко

Девушка перезвонила. Она не объяснила, почему она записала такое видео, сказала, что сделала это под воздействием эмоций и не думала о последствиях. "Теперь, когда ее узнали, ее могут выгнать из колледжа и отправить в тюрьму, жалеет и извиняется", – написала Наталья.

"После этого инцидента она удалила свою страничку. Я ее имени не знаю, по закону о персональных данных ее имя не разглашается", – сообщила OBOZREVATEL Наталья.

OBOZREVATEL связался с университетом, где учится студентка. Нам сообщили, что она уже отстранена. "Ректор университета незамедлительно отреагировал на это. Студентка отстранена, а дело рассматривает прокуратура", – сообщили нам.

Встречаются с негативом на бытовом уровне

Другая украинка, которая уже несколько лет живет в Польше Ирина Савенко, говорит, что подобные случаи хоть и редкие, но всегда вызывают негативную реакцию. "На подобные вещи отрицательно реагируют и сами поляки. Но, к сожалению, среди молодежи все чаще можно услышать отрицательные высказывания в адрес украинцев. Это очень обижает и настораживает", – говорит Ирина.

Украинцы сталкиваются в Польше с негативным отношением из-за национальности

Она вспоминает, что примерно год назад сама испытала на себе негативное отношение со стороны одного поляка. "Мы вместе работали в одной фирме. И он постоянно подчеркивал свое превосходство. Мог сказать в мой адрес, что я не способна что-то понять только потому, что я украинка.

Мог при мне вести разговоры об украинцах, которые приезжают сюда работать на самых грязных работах. Пару раз я делала ему замечание. Но потом сами польские коллеги казали ему, чтобы он прекратил, иначе скажут боссу и у него будут проблемы. Он замолчал, хоть и косо на меня смотрел", – вспоминает Ирина.

Еще одна жительница Львовской области, которая сейчас находится на заработках в Польше, рассказывает, что пару раз сталкивалась с ситуацией, когда к ней относились негативно из-за национальности.

"Это может произойти в обычном магазине. Однажды охранник супермаркета остановил меня и заставил показать все, что было в сумке, только потому, что я с Украины. Я промолчала, потому что работала там нелегально и просто боялась депортации. На бытовом уровне, в транспорте могут толкнуть и сказать типа "понаехали тут", когда слышат украинскую речь.

Но я стараюсь не обращать на это внимание. Подавляющее большинство поляков доброжелательные и нормальные люди. А такие исключения есть в любой стране", – считает Наталья.

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