Украинцы скупали паспорта страны ЕС: разоблачена афера

В Болгарии правоохранители разоблачили коррумпированных чиновников, которые за деньги помогали тысячам иностранцев из стран, не входящих в ЕС, в частности Украины, получить болгарские паспорта.

Генеральная прокуратура Болгарии в понедельник, 29 октября, заявила, что проводит расследование в отношении сотрудников ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, сообщает Deutshce Welle со ссылкой на AFP. Подозреваемых обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

Став гражданами Болгарии, покупатели паспортов могли свободно передвигаться и проживать на территории ЕС. По данным СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии.

В этих странах проживают этнические болгарские меньшинства, которые предоставив доказательства о наличии болгарских корней, могут подавать заявления на получение гражданства Болгарии. Подозреваемых чиновников обвиняют, что они за вознаграждение предоставляли поддельные справки лицам, которые не являются болгарами.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за одну такую ​​поддельную справку, а в неделю их выдавали около тридцати. Местные СМИ сообщают, что полиция в понедельник, 29 октября, задержала руководителя ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, и около двадцати других подозреваемых.

Как известно, с 2007 года Болгария является членом ЕС. За последние десять лет, по данным министерства юстиции страны, София выдала около 115 тыс. паспортов иностранцам с болгарским корнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что украинцы начали массово эмигрировать в еще одну страну ЕС.