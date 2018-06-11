Украинцы погибли в жутком ДТП в Венгрии: опубликованы фото

В Венгрии 11 июня погибли двое украинцев в жуткой аварии.
По данным Mukachevo.net, это случилось утром, на автобане М-3 в районе города Эгер.
Грузовик с украинскими номерами остановился на полосе аварийной остановки на скоростном шоссе. Предположительно, это произошло из-за поломки.
Водитель и пассажир вышли из кабины, чтобы осмотреть транспорт. В это время их сбил фургон с венгерской регистрацией. Мужчины погибли на месте.
ДТП с украинцами в Венгрии
Mukachevo.net
По данным полиции, направление автобана на Мишкольц было перекрыто. Выясняются обстоятельства аварии.
ДТП с украинцами в Венгрии
Mukachevo.net
ДТП с украинцами в Венгрии
Mukachevo.net
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