Украинцам пригрозили тюрьмой за посещение России

В Украине следует ввести уголовную ответственность за посещение оккупированных территорий и России.

Такое заявление в интервьюOBOZREVATEL сделал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский, комментируя заявление Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста, о демографических проблемах и планах по "привлечению наших соотечественников в Россию".

"Украина должна была бы максимально утруднить сообщение с Российской Федерацией. Например, ввести уголовную ответственность за посещение оккупированных территорий и страны-агрессора. Прекратить транспортное сообщение, окончательно прекратить дипломатическое общение, свести к минимуму торговые контакты", - сказал он.

Дмитрий Корчинский YouTube

"Необходимо способствовать тому, чтобы перетока населения не было", - убежден Корчинский.

В контексте демографических проблем России он заметил: "Украинцы должны понимать, что самая важная война XXI века – это демографическая война. Побеждают и богатеют только многочисленные нации. Нации, которые сокращают свою численность, вырождаются и уступают свое место на земле и в истории другим".

"Мы должны понимать, что сегодня обязанность мужчин – воевать, а обязанность женщин – рожать. Мы должны выиграть демографическую гонку у Московии. Нас должно быть больше, чем их", - подчеркнул политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и экономист Андрей Илларионов заявил: "Демографической платой за социальную катастрофу и "геополитические успехи" Кремля стали не родившиеся в России в прошлом году 180 тысяч детей".