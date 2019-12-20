Украинский телеканал попался на пропаганде Путина: о чем речь

Украинский телеканал "НАШ" проверят из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

Внеплановую выездную проверку назначил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба регулятора.

"В этот день в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Онлайн". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрованна "Нацкорпус перекрыл Крещатик", – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их "основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности".

Нацсовет подчеркивает, что такие факты имеют признаки нарушения законодательства Украины.

"Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией ч.2. ст. 6, ч.1. ст. 59 Закона "О телевидении и радиовещании" и ч.1. ст. 28 Закона "Об информации" ей назначена внеплановая выездная проверка. По результатам проверки Нацсовет примет соответствующее решение", – акцентируется в информации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года.

Российская пропаганда

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии телеканала NewsOne.

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