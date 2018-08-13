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Украинский суд принял скандальное решение по крымскому депутату-предателю

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Деснянский районный суд Киева приговорил к пяти годам условно депутата оккупационного Евпаторийского "горсовета" Сергея Осьминина, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщили в прокуратуре АР Крым, мужчина заключил сделку со следствием, ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, передает "Крым.Реалии".

"Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой Автономной Республики Крым с гражданином Украины – депутатом так называемого незаконно созданного органа "Евпаторийский городской совет" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначено последнему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 (три) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", – пояснили в прокуратуре.

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Сергей Осьминин

Отмечается, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание Осьмининым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Как известно, Осьминина задержали в апреле 2018 года в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом.

СБУ заявляла, что во время аннексии полуострова депутат принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанного избрали депутатом от партии "Единая Россия" в горсовет Евпатории.

5 апреля Херсонский городской суд арестовал Осьминина на два месяца. Во время избрания ему меры пресечения в здании суда произошла потасовка, в ходе которой группа неизвестных лиц пыталась "отбить" крымского депутата у сотрудников СБУ.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
УкраинаКиев
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Yuri
Yuri
Так кто кого оккупировал. Ведь он тоже получается оккупант
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