Украинский самолет-гигант совершил первый полет: эксклюзивные кадры

Украинский самолет "Мрия" (Ан-225) снова поднялся в небо после ремонта и модернизации.

Эксклюзивные кадры полета были показаны в сюжете ТСН.

После ремонта двигатели легко подняли в воздух самый большой и самый мощный самолет в мире. Пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования.

"Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно", - пояснил директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" Михаил Харченко.

После двухчасового полета "Мрия" вернулась на родной аэродром в Гостомеле.

"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - поделился впечатлениями от испытания командир экипажа Дмитрий Антонов.

Самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля. Подробности на предприятии "Антонова" еще не раскрывают, известно только, что в планах перевозки больших грузов.

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