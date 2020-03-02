Старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко, который пробыл в российском плену 286 дней, рассказал о том, что украинским морякам пришлось пережить в тюрьме оккупантов.

Откровениями защитник поделился в программе "Я – воин", которую показали на странице Министерства обороны Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Моряк Зинченко отметил, что перед выходом в море 25 ноября 2018 года у него было предчувствие, что что-то должно произойти. Когда при прохождении Керченского пролива к украинским судам приблизились российские корабли с ФСБшниками на борту, экипажи моряков поняли, что это – плен, однако до конца остались верными присяге и не поддались на манипуляции врагов.

"Они поняли, что нас не сломать. Потому что с самого первого дня мы показали, что не сможем предать свое государство, свою присягу, свой народ", – рассказывает Зинченко.

Вячеслав Зинченко Скриншот видео

Изначально, по его словам, их этапировали в детское СИЗО во временно оккупированном Крыму, где были крайне плохие условия.

"Действительно очень плохие. Есть вообще невозможно было то, что там давали. И сами условия были очень жесткие. Сложность ситуации заключалась в непонимании всего. Никакая информация до нас не доходила", – вспоминает старший матрос катера "Никополь".

Спустя некоторое время всех 24 пленных украинцев перевезли в московскую тюрьму, где узников Кремля также пытались всячески подавлять.

"В Москве там есть видеокамеры в камерах, каждые пять минут ходят смотрят в глазок. Забрали все – вещи, телефон, связь с родными и посадили в клетку размером два на шесть. Даже не было чем заниматься", – рассказал о жутких воспоминаниях моряк.

Но, несмотря на все пережитое, Герои все же дождались возвращения домой. Хотя, по словам Зинченко, за три недели до сентябрьского обмена никто из них еще точно не знал даты своего освобождения.

После возвращения в Украину освобожденные моряки не смогли продолжить службу все вместе, однако стали еще ближе после пережитого, рассказал воин. "Сначала мы были одной командой, а сейчас, можно сказать, стали одной семьей", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко рассказывал о жутких условиях в московском СИЗО "Лефортово". По его словам, морякам там позволяли принимать душ только раз в неделю, а постель приносили со следами крови и с волосами. Кроме того, моряк вспомнил и признаках скорого освобождения из кремлевских застенок: перед обменом морякам не принесли еду и воду.

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