"Украинский киберальянс" заявил о полном прекращении сотрудничества с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения.

Такую позицию озвучили представители организации на пресс-конференции по факту обысков в их домах для "Интерфакс-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нас обвиняют как группу людей. То есть, мы сидели все за клавиатурой и писали сообщения. Ровно за год до этого киберексперт Александр Галущенко нашел уязвимости Одесского аэропорта. Эти данные были переданы СБУ. Главная цель "Украинская киберальянса" – помощь в развитии кибербезопасности Украины. Если нас в этом обвиняют, значит наша помощь не нужна", – возмутился киберексперт Андрей Перевезий.

"Украинский киберальянс" отказался сотрудничать с госорганами после обысков

Также эксперты отметили, что за все годы своей деятельности "их ни разу не обвиняли в чем-то подобном".

Перевезий рассказал как проходили обыски: "Сотрудники КОРДа сломали дверь, перерезали кабель интернета и пугали соседей, которые возвращались вечером с работы. В постановлении обыска не было указано имя следователя".

По словам специалиста, что у его малолетней дочери изъяли телефона во время обыска.

"Если бы мы вчера передали данные о киберуязвимости в международную организацию, Одесский аэропорт бы закрыли для международных рейсов", – заверили участники Альянса.

"Уже несколько лет правоохранительные органы не имеют права изымать технику – нужно делать ее копию. Следователь сначала должен убедиться, что техника имеет информацию, касающуюся дела, а не просто забирать ее", – отметил адвокат Андрей Левковец, представляющий интересы "Киберальянса".

По словам правозащитника, ответственность за киберугрозы переводится на тех, кто хотел ее предупредить. Ориентировочную стоимость изъятой техники сейчас оценивают. После получения этой цифры, будут обращаться с жалобой на возвращение собственности.

"Теперь не будет публикаций, не будет ночных звонков, не будет помощи с нашей стороны органам государственной власти, все остановилось", – подытожил киберексперт Александр Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нацполиции заявили, что обыск по месту жительства активистов "Украинского киберальянса" связан с уголовным производством по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы аэропорта Одессы.

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