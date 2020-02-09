"Хотим домой!" Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их из плена

Украинские жены боевиков "ИГИЛ", которые находятся в лагере "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии, попросили вернуть их с детьми в Украину.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. В общей сложности в лагере живет 21 украинка и 54 ребенка (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как отметил журналист, условия в "Аль-Холе" очень плохие: там нет школ, не хватает элементарных лекарств и воды. За год в лагере погибли более 400 несовершеннолетних.

После разгрома Исламского государства туда отправили семьи боевиков, и в "Аль-Холе" проживает около 70 тысяч человек.

Украинские "жены ИГИЛа" попросились на родину Коллаж

"Хотим домой. Заберите нас домой", – сказали украинки корреспонденту ТСН. Он пообщался с женщинами из Кременчуга, Луганска, Черкасс, Харькова.

"Просто доверилась мужу. Наверное, все подумают, что это банально: что не знала куда. Но я честно не знала, куда я еду", – сказала Оксана Белкина, так называемая жена ИГИЛа.

"Мы хотим вернуться домой, на родину, и мы не угроза обществу", – утверждает она.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной групп террористической организации ИГИЛ.

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