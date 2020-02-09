Главная Новости
10 февраля • обновлено в 00:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Хотим домой!" Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их из плена

1.7т
Читать материал на украинском

Украинские жены боевиков "ИГИЛ", которые находятся в лагере "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии, попросили вернуть их с детьми в Украину.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. В общей сложности в лагере живет 21 украинка и 54 ребенка (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как отметил журналист, условия в "Аль-Холе" очень плохие: там нет школ, не хватает элементарных лекарств и воды. За год в лагере погибли более 400 несовершеннолетних.

Новости
Вслед за Сулеймани: США ударили по лидеру террористов "Аль-Каиды"

После разгрома Исламского государства туда отправили семьи боевиков, и в "Аль-Холе" проживает около 70 тысяч человек.

Украинские "жены ИГИЛа" попросились на родину

Украинские "жены ИГИЛа" попросились на родину

Коллаж

"Хотим домой. Заберите нас домой", – сказали украинки корреспонденту ТСН. Он пообщался с женщинами из Кременчуга, Луганска, Черкасс, Харькова.

"Просто доверилась мужу. Наверное, все подумают, что это банально: что не знала куда. Но я честно не знала, куда я еду", – сказала Оксана Белкина, так называемая жена ИГИЛа.

"Мы хотим вернуться домой, на родину, и мы не угроза обществу", – утверждает она.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной групп террористической организации ИГИЛ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
украинцы за границей Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
видео ИГИЛ мировой терроризм
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
17
Смешно
2
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Х0х0лы смешны с мовою только переходят границу и сразу на русский язык .ницой дремлет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги