"Хотим домой!" Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их из плена

Украинские жены боевиков "ИГИЛ", которые находятся в лагере "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии, попросили вернуть их с детьми в Украину.
Об этом сообщается в сюжете ТСН. В общей сложности в лагере живет 21 украинка и 54 ребенка (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Как отметил журналист, условия в "Аль-Холе" очень плохие: там нет школ, не хватает элементарных лекарств и воды. За год в лагере погибли более 400 несовершеннолетних.
После разгрома Исламского государства туда отправили семьи боевиков, и в "Аль-Холе" проживает около 70 тысяч человек.
Украинские "жены ИГИЛа" попросились на родину
Коллаж
"Хотим домой. Заберите нас домой", – сказали украинки корреспонденту ТСН. Он пообщался с женщинами из Кременчуга, Луганска, Черкасс, Харькова.
"Просто доверилась мужу. Наверное, все подумают, что это банально: что не знала куда. Но я честно не знала, куда я еду", – сказала Оксана Белкина, так называемая жена ИГИЛа.
"Мы хотим вернуться домой, на родину, и мы не угроза обществу", – утверждает она.
Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной групп террористической организации ИГИЛ.
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